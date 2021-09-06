На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы

На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы
На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: 1MI
Жители Химмаша в Екатеринбурге жалуются на вонь, у детей наблюдается массовая рвота и высокая температура из-за запаха с очистных сооружений.

В микрорайоне Химмаш уральской столицы наблюдается массовое отравление детей, сопровождающееся рвотой и повышением температуры, сообщает E1.

Родители считают, что причиной детских отравлений стали вредные выбросы с местных очистных сооружений. Местные жители отмечают, что на улице невозможно находится из-за вони. Врачи местной поликлиники также подтверждают массовые вызовы к детям, адреса которых располагаются рядом.

В Роспотребнадзоре заявляют, что никаких отклонений в воздухе в районе Южных очистных сооружений на Химмаше не зафиксировано.

Горводоканал уральской столицы сообщал в конце лета 2021 года о том, что специалисты компании добились снижения неприятного запаха от неочищенных стоков на 98%, но жители Уктуса и Химмаша продолжают писать жалобы в региональный Роспотребнадзор.

Напомним, в самом начале сентября текущего года в канализационных стоках «утонул» коттеджный «поселок будущего» в окрестностях Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детиотравлениеРоспотребнадзорочистные сооруженияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы