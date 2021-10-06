Военный из части под Нижним Тагилом задержан при попытке поднять «закладку»

Военный из части под Нижним Тагилом задержан при попытке поднять «закладку»
Военный из части под Нижним Тагилом задержан при попытке поднять «закладку»
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: 1MI
Военного, из части, расположенной в поселке Свободный под Нижним Тагилом, задержала полиция. Мужчина пытался поднять «закладку».

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье за незаконно приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических, психотропных веществ или их аналогов.

Произошел инцидент в начале сентября. Контрактник был задержан в Нижнем Тагиле, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде. Источник сообщил, что это уже второй случай за неделю.

Напомним, в конце сентября в военной части в поселке Свободный под Нижним Тагилом за два дня скончались двое срочников по разным причинам. Бывшие служащие части рассказывали об издевательствах со стороны командиров, а также стало известно, что незадолго до происшествия в той же части скончались два офицера. Также эксперты рассказали TagilCity.ru, что могло послужить причиной смерти обоих солдат.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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