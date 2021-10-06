Военный из части под Нижним Тагилом задержан при попытке поднять «закладку»

Напомним, в конце сентября в военной части в поселке Свободный под Нижним Тагилом за два дня скончались двое срочников по разным причинам. Бывшие служащие части рассказывали об издевательствах со стороны командиров, а также стало известно, что незадолго до происшествия в той же части скончались два офицера. Также эксперты рассказали TagilCity.ru, что могло послужить причиной смерти обоих солдат.