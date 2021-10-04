Юрист заявил о насилии над солдатами в воинской части под Нижним Тагилом

Бывшие военнослужащие и родители солдат подтвердили, что со стороны офицеров воинской части в ЗАТО «Свободный» под Нижним Тагилом, имели место быть факты физического насилия. Об этом заявил юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

По его словам, о насилии в части рассказали мамы солдат, которые пожелали не предоставлять своих персональных данных. Однако, по словам юриста, они имеют представление о службе в данной воинской части, сообщил Латынин в пресс-центре «НСН». Он подчеркнул, что матери назвали фамилии офицеров, которые применяли неуставные отношения. На данный момент были озвучены три человека. Некоторые собеседники желают оставаться «инкогнито». Применялось физическое насилие со стороны офицерского состава, это подтверждается,сказал Латынин. Напомним, гибель двух солдат в 42-й Тагильской ракетной дивизии вызвала широкий резонанс в обществе. Один срочник погиб от удара током во время учений, второй застрелился. Свои версии, что могло случиться, TagilCity.ru рассказали бывший солдат-срочник, военный юрист и источник редакции в ЗАТО Свободный. Дедовщина, незрелая психика, проверка: что привело к смерти двух солдат под Тагилом?

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