В Нижнем Тагиле, 5 декабря, ушла из жизни преподаватель музыкальной школы №2 Пискунова Галина Викторовна.

Любовь к детям, педагогический дар, работоспособность, граничащая с фанатизмом, – это все о нашей Галине Викторовне, сообщается в группе «ДМШ №2 Нижний Тагил» во «Вконтакте». Прощание состоится 7 декабря в 13.15 на улице Патона, 4. Напомним, 23 октября скончалась Галина Скакун, работавшая учителем в школе № 41. В Нижнем Тагиле скончалась учительница школы № 41

