В веко воткнулся осколок: водитель устроил ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

За рулем KIA был 49-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он объяснил, что не заметил запрещающий знак. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.