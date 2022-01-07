В веко воткнулся осколок: водитель устроил ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

В веко воткнулся осколок: водитель устроил ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
В веко воткнулся осколок: водитель устроил ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
Сегодня, 10:34ПроисшествияФото: E1.RU

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП

Два автомобиля врезались вечером 6 января вблизи «Калины» в Екатеринбурге. Инцидент произошел из-за того, что водитель KIA повернул в неположенном месте.

Его машина двигалась по Сибирскому тракту в сторону Комсомольской и свернула, несмотря на знак «Поворот налево запрещен». Также водитель KIA проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с каршерингом Hyundai Solaris, ехавшим во встречную сторону.

За рулем KIA был 49-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он объяснил, что не заметил запрещающий знак. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП травмы получили пассажиры Hyundai: 4-летнему мальчику в правое веко воткнулся осколок, а у 22-летний девушки, предварительно, контузия левого глаза. Оба свердловчанина доставлены в больницы. Hyundai управлял 41-летний сын мальчика, который не зафиксировал детское кресло по необходимым правилам.

Напомним, вечером 5 января в Екатеринбурге в аварии травмы получили четыре человека, в том числе, два ребенка. Все случилось по вине водителя, решившего не соблюдать правила проезда перекрестка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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