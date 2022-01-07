Задержания и стрельба: в Казахстане народные протесты набирают новые обороты

Задержания и стрельба: в Казахстане народные протесты набирают новые обороты
Задержания и стрельба: в Казахстане народные протесты набирают новые обороты
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: 1MI

Народные протесты продолжаются в Казахстане

На территории Казахстана продолжают происходить массовые беспорядки, вызванные народными протестами. В начале нового года людей возмутили возросшие цены на сжиженный газ и не только.

Как стало известно, в процессе спецопераций были ликвидированы 26 «преступников», сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД республики. Также в процессе устранения беспорядков задержали 3 тысячи граждан. Всего погибли 18 стражей порядка, другие 748 силовиков и сотрудников Нацгвардии получили ранения.

Позже появилась информация, что в стране введен «критический красный» уровень террористической опасности, пишет агентство Tengrinews. Это подтвердили и в Комитете национальной безопасности. Режим касается всех регионов. Теперь спецслужбы получили право осуществлять личный досмотр и досмотр вещей, транспорта. Также разрешается на какое-то время запрещать движение транспорта.

Отмечается, что теперь спецслужбы могут проникать в жилые и иные помещения». Им открыли доступ к переговорам или другой информации, которая передается с помощью каналов телекоммуникационных систем.

Утром 7 января стало известно, что сплошная стрельба началась у резиденции президента в Алма-Ате, сообщает корреспондент РБК. Его данные гласят, что в центре города люди также слышали одиночные выстрелы, а у здания местной администрации, в котором произошел сильный пожар, стоит автомобиль с трупом гражданина внутри.

Другие тела можно заметить на площади Республики. Их начали убирать, но процесс протекает медленно. Корреспондент сообщает, что к зданию администрации подходить нельзя, так как военные требуют уйти и стреляют в воздух.

О том, что в центре Алма-Аты началась стрельба, сообщают корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС. Вблизи площади стоят расстрелянные автомобили, в которых есть тела погибших людей. «РИА Новости» же пишет, что военные говорят о приближающийся зачистки и требуют покинуть район.

Напомним, миротворцы из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Белоруссии отправились в Казахстан для урегулирования конфликтов в стране.

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