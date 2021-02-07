Свердловская прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и ВАЗом

Свердловская прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и ВАЗом

Сегодня, 18:03ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Прокуратура организовала проверку из-за аварии с автобусом и ВАЗом, в которой погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, на трассе Реж-Екатеринбург водитель служебного автобуса выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП погиб пассажир отечественного авто. Управлявший автобусом мужчина и его пассажир не пострадали.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Отмечается, что особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя автобуса. Также будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр на наличие неисправностей.

Напомним, ДТП произошло 7 февраля. Очевидцы сообщали в соцсетях, что есть погибшие и пострадавшие.

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