Свердловская прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом и ВАЗом

Прокуратура организовала проверку из-за аварии с автобусом и ВАЗом, в которой погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, на трассе Реж-Екатеринбург водитель служебного автобуса выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погиб пассажир отечественного авто. Управлявший автобусом мужчина и его пассажир не пострадали. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Отмечается, что особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя автобуса. Также будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр на наличие неисправностей. Напомним, ДТП произошло 7 февраля. Очевидцы сообщали в соцсетях, что есть погибшие и пострадавшие. На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter