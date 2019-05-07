В Екатеринбурге предотвращен взрыв в жилом бараке

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге спасатели предотвратили угрозу взрыва в двухэтажном бараке, возникшую из-за пожара, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар возник в двухэтажном строении в Пугачевском районе около 14:52. На место происшествия прибыли 60 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники. Из горящего барака были эвакуированы 10 человек.
Пожарные вынесли из дома два газовых баллона, предотвратив взрыв.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге из-за пожара в одной квартир в доме на улице Гагарина были эвакуированы 17 человек, пострадала женщина.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей