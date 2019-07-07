В Нижнем Тагиле рабочего «Уралвагонзавода» придавило вагоном

Несчастный случай произошел вечером 6 июля. Составитель вагонов не заметил, что один из вагонов отцепился и врезался в полуприцеп МАЗ, который был припаркован рядом с цехом. Мужчина в это время находился на лестнице вагона. В результате удара тагильчанин скончался.