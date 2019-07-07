В Нижнем Тагиле рабочего «Уралвагонзавода» придавило вагоном
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил»
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6 июля в Нижнем Тагиле скончался 40-летний рабочий «Уралвагонзавода», сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Несчастный случай произошел вечером 6 июля. Составитель вагонов не заметил, что один из вагонов отцепился и врезался в полуприцеп МАЗ, который был припаркован рядом с цехом. Мужчина в это время находился на лестнице вагона. В результате удара тагильчанин скончался.
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В пресс-службе УВЗ подтвердили факт гибели рабочего, в СК подробную информацию обещали предоставить позднее.
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