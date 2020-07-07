В Нижнем Тагиле ночью пустое кафе лишилось пристроя из-за пожара

Сообщение о возгорании поступило в 4.29. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. В результате были повреждены стены, кровля, а также имущество, находящееся внутри пристроя. Из-за возможного распространения огня на здание кафе, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1Бис, а также привлечены дополнительные средства и силы.

В ликвидации огня были задействованы пять единиц техники, а также 17 человек личного состава.

В 4.41 огонь удалось локализовать, а в 4.49 открытое горение было устранено. Полностью пожар был потушен в 5.38. Огонь не успел распространиться на здание кафе.

На данный момент причины устанавливаются, но предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Также осуществляется поиск виновных.

Установлено, что кафе работало на вынос, а ночью было закрыто и в здании никого не было.