В Нижнем Тагиле ночью пустое кафе лишилось пристроя из-за пожара
Сегодня, 7 июля, под утро в Нижнем Тагиле произошел пожар в здании кафе «Ланкон», расположенном на Тагилстрое, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Сообщение о возгорании поступило в 4.29. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. В результате были повреждены стены, кровля, а также имущество, находящееся внутри пристроя. Из-за возможного распространения огня на здание кафе, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1Бис, а также привлечены дополнительные средства и силы.
В ликвидации огня были задействованы пять единиц техники, а также 17 человек личного состава.
В 4.41 огонь удалось локализовать, а в 4.49 открытое горение было устранено. Полностью пожар был потушен в 5.38. Огонь не успел распространиться на здание кафе.
На данный момент причины устанавливаются, но предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Также осуществляется поиск виновных.
Установлено, что кафе работало на вынос, а ночью было закрыто и в здании никого не было.
Также сообщается, что накануне днем на улице Береговая Краснокаменская, 6 произошел еще один пожар. Хозяйка квартиры забыла выключить утюг перед уходом из дома, в результате чего началось возгорание. На площади три квадратных метра было повреждено имущество в комнате.