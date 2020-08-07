В Екатеринбурге осудили еще одну участницу протестов в поддержку жителей Хабаровска
Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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Суд назначил обязательные работы журналистке Елене Шукаевой, за участие в протестах первого августа в поддержку жителей Хабаровска, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Журналистку задержали правоохранители в момент, когда та находилась у себя дома. Последний день перед судом Елена провела в отделе полиции.
Заседание прошло в Ленинской районном суде города Екатеринбург. Суд признал виновной журналистку по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном собрании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). Елене Шукаевой было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.
Напомним, шестого августа был выпущен на свободу другой участник протестов Дениса Гауэрт. Он был арестован первого августа во время протеста за плакат «Хабаровск мы с тобой».
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