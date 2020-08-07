В Екатеринбурге осудили еще одну участницу протестов в поддержку жителей Хабаровска

Журналистку задержали правоохранители в момент, когда та находилась у себя дома. Последний день перед судом Елена провела в отделе полиции.

Заседание прошло в Ленинской районном суде города Екатеринбург. Суд признал виновной журналистку по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном собрании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). Елене Шукаевой было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.