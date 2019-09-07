«Взломали жалюзи». В Нижнем Тагиле ночью обокрали булочную «Уралочка»
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В ночь на 7 сентября в магазине-булочной «Уралочка» на улице Карла Маркса, 62 была совершена кража. Неизвестные выломали дверные жалюзи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 9.15–9.30 местные жители увидели, что двери магазина взломаны, и там работают сотрудники полиции.
Жалюзи волочись выломанные. Полицейские снимали отпечатки пальцев с дверей, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ольга.
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В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили, что в булочной произошла кража. На место выехали сотрудники ОП № 16. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.
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