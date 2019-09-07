«Взломали жалюзи». В Нижнем Тагиле ночью обокрали булочную «Уралочка»

Около 9.15–9.30 местные жители увидели, что двери магазина взломаны, и там работают сотрудники полиции.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили, что в булочной произошла кража. На место выехали сотрудники ОП № 16. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.