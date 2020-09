На Урале водитель «Лады» уснул за рулем и вылетел с трассы

Ночью 6 августа под Невьянском произошло ДТП, в результате которого погиб 26-летний пассажир Lada Granta, сообщает «Твой континент» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД «Невьянский».

Было установлено, что 44-летний водитель и трое пассажиров автомобиля направлялись из служебной командировки из поселка Ис в Миасс Челябинской области. Все четверо уснули в автомобиле. Водитель проснулся в тот момент, когда авто уже начало съезжать с дороги на обочину. Мужчина попытался затормозить и выровнять автомобиль, но не смог справиться с управлением и совершил съезд в левый кювет, а потом врезался в дерево. В результате происшествия 26-летний мужчина, который сидел на заднем сидении слева, получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем. Водитель и двое других пассажиров не пострадали. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Он был трезвым. Накануне утром в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали две 15-летние девочки. Водитель «Тойота Селика» ехал со стороны Николо-Павловска в сторону Старателя. На восьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу он не справился с управлением, съехал на обочину, и его машина перевернулась. 23-летний водитель скрылся с места ДТП. На данный момент его разыскивает полиция. Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

