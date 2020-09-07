На Урале водитель «Лады» уснул за рулем и вылетел с трассы

Все четверо уснули в автомобиле. Водитель проснулся в тот момент, когда авто уже начало съезжать с дороги на обочину. Мужчина попытался затормозить и выровнять автомобиль, но не смог справиться с управлением и совершил съезд в левый кювет, а потом врезался в дерево.