На Урале водитель «Лады» уснул за рулем и вылетел с трассы

На Урале водитель «Лады» уснул за рулем и вылетел с трассы

Сегодня, 11:39ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Ночью 6 августа под Невьянском произошло ДТП, в результате которого погиб 26-летний пассажир Lada Granta, сообщает «Твой континент» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД «Невьянский».

Было установлено, что 44-летний водитель и трое пассажиров автомобиля направлялись из служебной командировки из поселка Ис в Миасс Челябинской области.

Все четверо уснули в автомобиле. Водитель проснулся в тот момент, когда авто уже начало съезжать с дороги на обочину. Мужчина попытался затормозить и выровнять автомобиль, но не смог справиться с управлением и совершил съезд в левый кювет, а потом врезался в дерево.

В результате происшествия 26-летний мужчина, который сидел на заднем сидении слева, получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем. Водитель и двое других пассажиров не пострадали.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Он был трезвым.

Накануне утром в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали две 15-летние девочки. Водитель «Тойота Селика» ехал со стороны Николо-Павловска в сторону Старателя. На восьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу он не справился с управлением, съехал на обочину, и его машина перевернулась. 23-летний водитель скрылся с места ДТП. На данный момент его разыскивает полиция.

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