Дама на иномарке припарковалась в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге

Дама на иномарке припарковалась в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге
Дама на иномарке припарковалась в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: 1МI
Очевидцы утверждают о состоянии алкогольного опьянения женщины-водителя «Тойоты», которая направила свой автомобиль в подъезд жилого дома. Женщина не пострадала.

Инцидент произошел 6 октября 2021 года на улице Учителей в Екатеринбурге, сообщает E1.

Кадры видеозаписи ДТП показывают, что вначале женщина на небольшой скорости ехала вдоль дома, но затем резко прибавила скорость и влетела в подъезд многоэтажного дома. Очевидцы происшествия заявляют о нетрезвом состоянии женщины-водителя.

Виновницу аварии увезли в отдел ГИБДД, пострадавший автомобиль эвакуировали.

Напомним, вечером 6 октября 2021 года 5-летний мальчик пострадал в массовом ДТП на ЕКАД. Ребенка госпитализировали с места происшествия, никто из взрослых не пострадал.

Сюжеты:
Екатеринбург
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