Дама на иномарке припарковалась в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге

Очевидцы утверждают о состоянии алкогольного опьянения женщины-водителя «Тойоты», которая направила свой автомобиль в подъезд жилого дома. Женщина не пострадала.

Инцидент произошел 6 октября 2021 года на улице Учителей в Екатеринбурге, сообщает E1. Кадры видеозаписи ДТП показывают, что вначале женщина на небольшой скорости ехала вдоль дома, но затем резко прибавила скорость и влетела в подъезд многоэтажного дома. Очевидцы происшествия заявляют о нетрезвом состоянии женщины-водителя. Виновницу аварии увезли в отдел ГИБДД, пострадавший автомобиль эвакуировали. Напомним, вечером 6 октября 2021 года 5-летний мальчик пострадал в массовом ДТП на ЕКАД. Ребенка госпитализировали с места происшествия, никто из взрослых не пострадал. 5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге

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