Дама на иномарке припарковалась в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге

Инцидент произошел 6 октября 2021 года на улице Учителей в Екатеринбурге, сообщает E1.
Кадры видеозаписи ДТП показывают, что вначале женщина на небольшой скорости ехала вдоль дома, но затем резко прибавила скорость и влетела в подъезд многоэтажного дома. Очевидцы происшествия заявляют о нетрезвом состоянии женщины-водителя.
Виновницу аварии увезли в отдел ГИБДД, пострадавший автомобиль эвакуировали.
Напомним, вечером 6 октября 2021 года 5-летний мальчик пострадал в массовом ДТП на ЕКАД. Ребенка госпитализировали с места происшествия, никто из взрослых не пострадал.