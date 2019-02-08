Уголовное дело заведено по факту смерти школьницы в Нижнем Тагиле
Следователи Нижнего Тагила возбудили уголовное дело из-за смерти ученицы 5 класса школы №95. Почему умер ребенок - пока неизвестно.
Следственный комитет Дзержинского района возбудил дело по части 1 статьи 109 уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент дело бесфигурантное.
Уголовное дело возбуждено для более тщательной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем,рассказал редакции TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.
При этом в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила еще не знают точных причин смерти девочки.
Нам результаты исследований еще не пришли, должны прийти из детской горбольницы, сообщила редакции 8 февраля заместитель начальника ведомства Ольга Котова.
Напомним, через 2 недели после смерти школьницы умерла ее учитель, преподававшая в ее классе математику.
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