Уголовное дело заведено по факту смерти школьницы в Нижнем Тагиле

Следственный комитет Дзержинского района возбудил дело по части 1 статьи 109 уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент дело бесфигурантное.

Уголовное дело возбуждено для более тщательной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем,рассказал редакции TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.

При этом в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила еще не знают точных причин смерти девочки.

Нам результаты исследований еще не пришли, должны прийти из детской горбольницы, сообщила редакции 8 февраля заместитель начальника ведомства Ольга Котова.