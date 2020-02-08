В Екатеринбурге СК начал проверку по факту избиения 10-летней школьницы

Ранее E1 со ссылкой на маму ученицы писал, что 11 декабря 2019 года ее 10-летнюю дочь подкараулили после уроков на территории школы. Двое сверстников избивали девочку, а пятеро наблюдали. После происшествия прошло собрание в школе, на котором женщину попросили не писать заявление в полицию. У девочки диагностированы ушибы головы, живота и колена. Она две недели не посещала школу. Сейчас она ходит на занятия, но боится.