В Екатеринбурге СК начал проверку по факту избиения 10-летней школьницы
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку по факту избиения школьницы, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На данный момент проводится опрос участников конфликта, руководства школы, а также выполняются дополнительные мероприятия.
Ранее E1 со ссылкой на маму ученицы писал, что 11 декабря 2019 года ее 10-летнюю дочь подкараулили после уроков на территории школы. Двое сверстников избивали девочку, а пятеро наблюдали. После происшествия прошло собрание в школе, на котором женщину попросили не писать заявление в полицию. У девочки диагностированы ушибы головы, живота и колена. Она две недели не посещала школу. Сейчас она ходит на занятия, но боится.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей