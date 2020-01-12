В Екатеринбурге охранники клубного ресторана избили посетителя

45-летний Алексей Чубаров рассказал изданию, что сначала он вступил в конфликт с одним секьюрити, а потом ему на помощь подошли еще три-четыре сотрудника.

По его словам, он с женой и ее подругой приехал в клуб. Они оформили депозит и браслеты, а когда пошли в зал, то его остановил один из охранников.

Что-то не понравилось ему. Дословно не помню, но начался конфликт на словах, на повышенных тонах. Я потребовал вызвать дежурного менеджера, но он долго не шел. А потом охрана начала меня бить. Меня силой, волоком тащили из ресторана по лестнице! Мы вызвали полицию и скорую. Меня увезли в больницу, зафиксировали травмы, сказал пострадавший.

Мужчина утверждает, что охранники повалили его с ног и волоком вытащили на крыльцо, порвав рубашку и джинсы. Он обратился с заявлением в полицию.