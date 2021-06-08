Один человек пострадал в результате стрельбы во дворе в Екатеринбурге

После дорожного конфликта один из его участников устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге 8 июня. Подозреваемого задержали полицейские.

Пули попали в живот и ногу мужчине в результате стрельбы во дворе дома № 77 на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге около 15.00 во вторник 8 июня. Об инциденте рассказал очевидец событий Е1. По его словам, началось все из-за дорожного конфликта, когда один из жильцов дома на автомобиле подрезал водителя на проспекте Космонавтов. Тот гнался за ним до двора, у шлагбаума бросил машину, достал пистолет и начал стрелять во дворе. Дети кругом, день. Это ужас, пояснил очевидец. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого. У мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был травматический пистолет. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. Напомним, в отношении стрелка Болкова, который в конце мая стрелял по людям и машинам в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Дело о покушении на убийство девочки и сотрудника Росгвардии взял под личный контроль глава СКР. Бастрыкин взял на особый контроль дело стрелка с балкона из Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter