В Свердловской области арестовали водителя взорвавшегося бензовоза
Сегодня, 18:15ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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В Карпинске суд заключил под стражу на два месяца водителя бензовоза Дмитрия Курочкина, который устроил ДТП, повлекшее гибель троих человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, 6 июля пьяный водитель бензовоза «Урал-375» решил подбросить двух туристов до трассы. На промышленной дороге его остановили еще восемь туристов, водитель разрешил им сесть на цистерну.
В дальнейшем мужчина не выбрал безопасную скорость, потерял управление и сказал всем спрыгнуть, после чего покинул кабину. Машина уехала под откос и загорелась.
В результате ДТП погибли три человека, еще семь пострадали. 14-летнего мальчика с места происшествия на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения РФ в состоянии опьянения, повлекшее гибель 3 человек».
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