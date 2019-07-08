В Свердловской области арестовали водителя взорвавшегося бензовоза

По версии следствия, 6 июля пьяный водитель бензовоза «Урал-375» решил подбросить двух туристов до трассы. На промышленной дороге его остановили еще восемь туристов, водитель разрешил им сесть на цистерну.

В дальнейшем мужчина не выбрал безопасную скорость, потерял управление и сказал всем спрыгнуть, после чего покинул кабину. Машина уехала под откос и загорелась.

В результате ДТП погибли три человека, еще семь пострадали. 14-летнего мальчика с места происшествия на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга.