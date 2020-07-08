На свердловской трассе ехавшие в лагерь три автобуса с детьми попали в аварию

По предварительным данным, колонна, состоящая из шести машин ехала в детский лагерь, расположенный недалеко от поселка Верхняя Сысерть. В них ехали 130 детей и 40 взрослых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что водитель пятого автобуса по касательной допустил наезд на четвертый в колонне, а он уже столкнулся с третьим. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, все пассажиры были доставлены в лагерь.

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии, а также опрашивают водителей автобусов. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции. При этом перевозка детей осуществлялась в соответствии с правилами.