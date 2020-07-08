На свердловской трассе ехавшие в лагерь три автобуса с детьми попали в аварию
Сегодня утром, 8 июля, на трассе М-5, в районе 172-го километра, произошло ДТП с участием автобусов с детьми, сообщает «Комсомольская правда».
По предварительным данным, колонна, состоящая из шести машин ехала в детский лагерь, расположенный недалеко от поселка Верхняя Сысерть. В них ехали 130 детей и 40 взрослых.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что водитель пятого автобуса по касательной допустил наезд на четвертый в колонне, а он уже столкнулся с третьим. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, все пассажиры были доставлены в лагерь.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии, а также опрашивают водителей автобусов. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции. При этом перевозка детей осуществлялась в соответствии с правилами.
Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ребенка. Подростка на велосипеде сбил автомобиль. В результате он получил переломы обеих голеней, а также открытую черепно-мозговую травму.