На Серовском тракте под колесами иномарки погиб профессиональный велосипедист
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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Вечером, 7 августа, под колёса Honda Fit попал велосипедист. Водитель не смог рассчитать габариты автомобиля, сообщает ОГИБДД по Свердловской области.
Погибший двигалася по трассе Екатеринбург — Серов. В момент ДТП он передвигался между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Велосипедист был в шлеме, но скончался до приезда врачей. Погибший профессионально занимался велосипедным спортом. На момент гибели ему было 28 лет.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Одна полоса трассы была перекрыта, регулировкой движения занимались инспекторы ГИБДД.
Недавно в Свердловской области, после десятидневной комы, скончался 18-летний молодой человек. Компания во главе с нетрезвым водителем ехала со свадьбы за сигаретами.
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