На Серовском тракте под колесами иномарки погиб профессиональный велосипедист

Погибший двигалася по трассе Екатеринбург — Серов. В момент ДТП он передвигался между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Велосипедист был в шлеме, но скончался до приезда врачей. Погибший профессионально занимался велосипедным спортом. На момент гибели ему было 28 лет.