Больница № 1 начала проверку после подмены трупа в Нижнем Тагиле

Напомним, сотрудники морга больницы № 1 выдали родственникам тело чужого мужчины, умершего от коронавируса. На похороны, которые должны были состояться 5 августа 2021 года, был привезён гроб с окошком. Он был закрыт, поэтому родственники заметили подмену лишь через какое-то время. Гроб вскрыли и стало ясно, что там лежал другой человек. Похороны пришлось прервать.