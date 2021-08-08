Больница № 1 начала проверку после подмены трупа в Нижнем Тагиле

Больница № 1 начала проверку после подмены трупа в Нижнем Тагиле
Больница № 1 начала проверку после подмены трупа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1МI
Нижнетагильская больница № 1 организовала служебную проверку по факту ошибочной подмены трупа из-за созвучных фамилий.

Приносим свои соболезнования родным и близким! По данному факту проводится служебная проверка,прокомментировали представители ЦГБ № 1.

Напомним, сотрудники морга больницы № 1 выдали родственникам тело чужого мужчины, умершего от коронавируса. На похороны, которые должны были состояться 5 августа 2021 года, был привезён гроб с окошком. Он был закрыт, поэтому родственники заметили подмену лишь через какое-то время. Гроб вскрыли и стало ясно, что там лежал другой человек. Похороны пришлось прервать.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиепроверкаошибкапохороныморгНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы