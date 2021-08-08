Оголением ягодиц перед зданием ОВД поддержала екатеринбурженок московская активистка

Оголением ягодиц перед зданием ОВД поддержала екатеринбурженок московская активистка
Оголением ягодиц перед зданием ОВД поддержала екатеринбурженок московская активистка
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1МI
Активистка Алина Иванова из Москвы обнажила ягодицы у здания ОВД «Арбат», поддержав тем самым двух девушек, живущих в Екатеринбурге, которых задержали за те же действия.

Активистка возмущается действиями сотрудников правоохранительных органов. По её мнению, вопиющ сам факт ареста за фотографии, пишет Znak со ссылкой на интернет-портал Sota.

Напомним, молодые жительницы Екатеринбурга были задержаны возле отделения полиции во время проведения ими фотосессии. Модель надела куртку, напоминавшую форму сотрудников полиции. На спине куртки было написано слово «Провокация», кроме того, модель спустила брюки. Ранее подобную фотографию екатеринбурженка сделала около Заксобрания Свердловской области.

Ленинский екатеринбургский районный суд постановил заключить под стражу модель Елену Никифоровскую на трое суток. Фотографу Айсель Ахмедовой дали двое суток ареста. При этом суд засчитал за арест время, которое Ахмедова провела перед заседанием. Также на обеих екатеринбурженок был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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