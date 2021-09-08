83-летняя Вера Зозуля из Асбеста ушла гулять три дня назад и до сих пор не вернулась

83-летняя Вера Зозуля из Асбеста ушла гулять три дня назад и до сих пор не вернулась
83-летняя Вера Зозуля из Асбеста ушла гулять три дня назад и до сих пор не вернулась
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Зозуля Вера Николаевна пропала в Асбесте 5 сентября. В этот день пенсионерка вышла погулять и до сих пор не вернулась домой.

Пропавшая 83-летняя жительница Асбеста ушла из дома на улице Мира 4/4 5 сентября и до настоящего времени пенсионерка не вернулась домой. На следующий день в местный отдел полиции с заявлением о пропаже обратилась родственница старушки, рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МВД Свердловской области.

Фото:ГУ МВД по Свердловской области

Зозуля Вера Николаевна среднего телосложения, ростом 155 см, у неё короткие седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую ветровку с капюшоном, черные брюки, на голове у женщины был зеленый платок, на ногах — белые кроссовки на липучке.

У пропавшей не было при себе никаких документов, женщина страдает потерей памяти и нуждается в медпомощи.

Волонтёры, полиция и родственники пропавшей Веры Николаевны обращаются за помощью — всех, кто владеет какой-либо информацией о пенсионерке, просят позвонить по телефонам 8(34365) 2-04-02 или 02 (с сотового 102).

Напомним, пропавший под Нижним Тагилом грибник был найден мёртвым. Тело 76-летнего тагильчанина обнаружили в лесополосе на Руднике.

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