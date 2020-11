В Свердловской области 20-летний водитель насмерть сбил пенсионера

В Свердловской области молодой водитель насмерть сбил 69-летнего мужчину, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел 7 ноября около 19.00 в деревне Большое Седельниково Сысертского района. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», направлялся в сторону улицы Свердлова и совершил наезд на пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном для этого месте. От полученных травм пенсионер 1951 года рождения скончался на месте. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инспекторами ГИБДД было установлено, что водитель имел стаж два года и ранее не нарушал ПДД. В машине молодой человек находился вместе с другом, оба были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования на состояние опьянения водителя, он оказался трезв. На одежде погибшего пешехода световозвращающие элементы отсутствовали в темное время суток, отметил Горелых. Также инспекторами ГИБДД были определены недостатки улично-дорожной сети: отсутствовали тротуары и освещение, а также бросалась в глаза недостаточно хорошая различимость горизонтальной разметки проезжей части. В результате, сотрудниками было составлено предписание по устранению выявленных проблем. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили очевидцев и проведели необходимые замеры. Напомним, накануне в Нижнем Тагиле пьяный подросток насмерть сбил 60-летнего пешехода, когда отправился за шаурмой. Сообщается, что молодой человек проходит обучение в автошколе. На момент ДТП не имел права управления транспортным средством. Отец несовершеннолетнего прибыл на место происшествия и содействовал сотрудникам полиции в ходе следственных мероприятий. Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

