В Свердловской области 20-летний водитель насмерть сбил пенсионера

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инспекторами ГИБДД было установлено, что водитель имел стаж два года и ранее не нарушал ПДД. В машине молодой человек находился вместе с другом, оба были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования на состояние опьянения водителя, он оказался трезв. На одежде погибшего пешехода световозвращающие элементы отсутствовали в темное время суток, отметил Горелых.