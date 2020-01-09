Американские спецслужбы предположили, что Boeing 747 сбила ракета, выпущенная Ираном
Телеканалы Newsweek и CBS со ссылкой на источники в американских спецслужбах завили, что украинский самолет в Тегеране был сбит силами иранского ПВО вскоре после вылета из аэропорта.
Предполагается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой «Тор-M1», сообщает Newsweek со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Американскими военными были зафиксированы инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны «Тор». Так, спецслужбы считают, что ракета могла быть запущена ошибочно.
Президент Трамп отметил, что сомневается в крушении украинского самолета из-за технической неисправности.
У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <…> Кто-то мог ошибиться с другой стороны. <…> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это стоит рассматривать, процитировал Трампа телеграм-канал tv360ru.
Восьмого января в Иране потерпел крушение Boeing 737 «Украинских авиалиний», который вылетел из Тегерана в Киев. Катастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта. В результате крушения 161 пассажир и экипаж судна погибли.