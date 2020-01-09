Американские спецслужбы предположили, что Boeing 747 сбила ракета, выпущенная Ираном

У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <…> Кто-то мог ошибиться с другой стороны. <…> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это стоит рассматривать, процитировал Трампа телеграм-канал tv360ru.