Жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за организацию наркопритона в Кирпичном

В Нижнем Тагиле местному жителю грозит 20 лет лишения свободы за организованный наркопритон в доме на улице Полярная.

В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об организации наркопритона. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку в квартире дома в поселке Кирпичный. В результате был зафиксирован факт приобретения наркотических средств у безработного 26-летнего мужчины. В помещении, кроме подозреваемого, находился ранее судимый 31-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружили наркотик. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы. Photo: Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» По предварительным данным следствия, осенью 2020 года ранее судимый за наркоторговлю мужчина организовал притон. Были опрошены соседи, определены посетители «заведения». В отношении подозреваемого заведено несколько уголовных дел за организацию притона, торговлю наркотиками, производство наркотических средств и их хранение. По совокупности обвинений, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении 31-летнего гостя подозреваемого заведено дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств). Оба подозреваемых задержаны. Рассматривается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, полицейского из Нижнего Тагила подозревают в сдаче мочи за знакомого хоккейного тренера. Он по чужим документам сдал анализ на наркотики. В Нижнем Тагиле полицейского подозревают в сдаче мочи за хоккейного тренера

