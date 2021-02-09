Жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за организацию наркопритона в Кирпичном

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы.