Убийцу водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют посадить на 11,5 лет

По версии обвинения, вечером 24 декабря 2020 года пожилой курганец недалеко от дома №1 на улице Баумана застрелил водителя микроавтобуса «Форд Транзит». Мужчина сделал лишь один выстрел в голову из самодельного пистолета, собранного из деталей нескольких пистолетов Макарова. Полученная водителем рана оказалась смертельной – он скончался на следующий день в больнице.