Убийцу водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют посадить на 11,5 лет

Убийцу водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют посадить на 11,5 лет
Убийцу водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют посадить на 11,5 лет
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге завершается суд в отношении жителя Курганской области, застрелившего водителя маршрутного микроавтобуса на Эльмаше.

По версии обвинения, вечером 24 декабря 2020 года пожилой курганец недалеко от дома №1 на улице Баумана застрелил водителя микроавтобуса «Форд Транзит». Мужчина сделал лишь один выстрел в голову из самодельного пистолета, собранного из деталей нескольких пистолетов Макарова. Полученная водителем рана оказалась смертельной – он скончался на следующий день в больнице.

Убийство обвиняемый тщательно спланировал. Он добирался до Екатеринбурга разными видами транспорта, используя только наличные деньги. После убийства он переоделся и спрятал пистолет, который позже был найден в ходе расследования дела. Причиной преступления стала личная неприязнь обвиняемого к убитому, который, по его словам, оскорблял курганца среди общих знакомых.

Прокурор в ходе судебных прений потребовал для мужчины 11,5 лет строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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