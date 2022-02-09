Убийцу водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют посадить на 11,5 лет

По версии обвинения, вечером 24 декабря 2020 года пожилой курганец недалеко от дома №1 на улице Баумана застрелил водителя микроавтобуса «Форд Транзит». Мужчина сделал лишь один выстрел в голову из самодельного пистолета, собранного из деталей нескольких пистолетов Макарова. Полученная водителем рана оказалась смертельной – он скончался на следующий день в больнице.
Убийство обвиняемый тщательно спланировал. Он добирался до Екатеринбурга разными видами транспорта, используя только наличные деньги. После убийства он переоделся и спрятал пистолет, который позже был найден в ходе расследования дела. Причиной преступления стала личная неприязнь обвиняемого к убитому, который, по его словам, оскорблял курганца среди общих знакомых.
Прокурор в ходе судебных прений потребовал для мужчины 11,5 лет строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.