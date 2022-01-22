«Мертвый» бизнесмен осужден за убийство компаньона в Екатеринбурге

За убийство Вадима Шушанова в 2008 году в Екатеринбурге на 11 лет осужден его партнер по бизнесу Алексей Щепелин из Тюмени.

Машину предпринимателя Вадима Шушанова нашли на трассе под Екатеринбургом в 2008 году. В это же время пропал его друг и партнер Алексей Щепелин, по заявлению родственников он был признан умершим. Однако оказалось, что все это время Щепелин был жив и оформил паспорт на другое имя. В 2020 году он был задержан по подозрению в убийстве компаньона. После задержания Алексей Щепелин признался, что застрелил друга из ружья из-за денежного конфликта по покупке помещений на 18 миллионов рублей. Однако после он изменил показания, сказав, что был только организатором преступления. Он пояснил, что на убийство Вадима его подтолкнула супруга, а исполнителями были ее родственники. По данным следствия, Щепелин с двумя родственниками жены убили Шушанова в загородном доме, а затем вывезли труп в лес и сожгли. Его останки до сих пор не найдены. На данный момент Алексей Щепелин осужден на11 лет колонии, а его жена и ее родственники находятся под следствием, пишет Е1. Напомним, в июле 2021 года житель Первоуральска убил из мести своего знакомого на автозаправочной станции. Он был приговорен к 6,5 годам тюрьмы. Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС

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