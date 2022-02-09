Жительнице села под Нижним Тагилом грозит наказание за оскорбление полицейского

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. 66-летняя жительница села Краснополье гостила у сына и снохи в Николо-Павловском. Посиделки затянулись на несколько дней. Употребление алкоголя происходило в присутствии детей семейной пары.
Полицию сын с дочерью и бабушка не вызывали. Но получив от кого-то сигнал, на адрес прибыли сотрудники полиции отдела МВД по делам несовершеннолетних. Они пристыдили мужчину, но это не понравилось маме многодетного отца. Пенсионерка стала ругаться и оскорблять незваных гостей, как следует из материалов уголовного дела, применяя «унизительную оценку личности представителя власти».
В отношении пожилой сельчанки полицейские возбудили уголовное дело. Не помогло даже чистосердечное признание вины.
Теперь пенсионерку ждет суд. За оскорбление полицейского женщину могут приговорить к штрафу или к исправительным работам на 1 год, сообщает районная прокуратура.