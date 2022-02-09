Жительнице села под Нижним Тагилом грозит наказание за оскорбление полицейского

Жительнице села под Нижним Тагилом грозит наказание за оскорбление полицейского
Жительнице села под Нижним Тагилом грозит наказание за оскорбление полицейского
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: 1MI

Пенсионерку из села Краснополье будут судить за оскорбление полицейского

Жительница села Краснополье Пригородного района пыталась заступиться за сына. При этом она оскорбила полицейского.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. 66-летняя жительница села Краснополье гостила у сына и снохи в Николо-Павловском. Посиделки затянулись на несколько дней. Употребление алкоголя происходило в присутствии детей семейной пары.

Полицию сын с дочерью и бабушка не вызывали. Но получив от кого-то сигнал, на адрес прибыли сотрудники полиции отдела МВД по делам несовершеннолетних. Они пристыдили мужчину, но это не понравилось маме многодетного отца. Пенсионерка стала ругаться и оскорблять незваных гостей, как следует из материалов уголовного дела, применяя «унизительную оценку личности представителя власти».

В отношении пожилой сельчанки полицейские возбудили уголовное дело. Не помогло даже чистосердечное признание вины.

Теперь пенсионерку ждет суд. За оскорбление полицейского женщину могут приговорить к штрафу или к исправительным работам на 1 год, сообщает районная прокуратура.

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