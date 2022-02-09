Жительнице села под Нижним Тагилом грозит наказание за оскорбление полицейского

Полицию сын с дочерью и бабушка не вызывали. Но получив от кого-то сигнал, на адрес прибыли сотрудники полиции отдела МВД по делам несовершеннолетних. Они пристыдили мужчину, но это не понравилось маме многодетного отца. Пенсионерка стала ругаться и оскорблять незваных гостей, как следует из материалов уголовного дела, применяя «унизительную оценку личности представителя власти».