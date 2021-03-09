Массовое ДТП устроила водитель иномарки на Руше под Нижним Тагилом

Там она столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого был мужчина 1967 года рождения, он ехал в сторону Старателя. От удара иномарку развернуло и тоже вынесло на встречку, где она врезалась в «ВАЗ-2109».