Массовое ДТП устроила водитель иномарки на Руше под Нижним Тагилом

ДТП произошло 9 марта в 10.30 на 11 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Женщина-водитель «Шевроле Авео», 1990 года рождения, не справилась с управлением. При перестроении автомобиль занесло на встречную полосу движения.
Там она столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого был мужчина 1967 года рождения, он ехал в сторону Старателя. От удара иномарку развернуло и тоже вынесло на встречку, где она врезалась в «ВАЗ-2109».
Пострадавших нет, участники аварии разъехались по федеральному закону 40, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
При аварии «Ниссан» вылетел в кювет, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Напомним, 7 марта в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с тремя иномарками на Старателе. Один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы.