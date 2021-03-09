Пьяный водитель с ребенком на руках врезался в бульдозер в Екатеринбурге

В ГИБДД сообщили, что обошлось без пострадавших. Предварительно установлено, что водитель был пьян, однако нарушений перевозки детей выявлено не было. Теперь мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.