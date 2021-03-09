Пьяный водитель с ребенком на руках врезался в бульдозер в Екатеринбурге

Пьяный водитель с ребенком на руках врезался в бульдозер в Екатеринбурге

Сегодня, 09:22ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
Пьяный водитель, который держал маленькую девочку на руках, влетел под грейдер в Екатеринбурге.

ДТП произошло вечером 8 марта на улице Титова.

В машине было еще двое детей и их мама. Когда я увидел аварию, то остановился и подошел к их машине, а потом остановил полицейских, рассказал E1 очевидец.

В ГИБДД сообщили, что обошлось без пострадавших. Предварительно установлено, что водитель был пьян, однако нарушений перевозки детей выявлено не было. Теперь мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Напомним, 8 марта под Екатеринбургом столкнулись 10 автомобилей, из-за аварии и образовалась большая пробка.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтпбульдозерЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы