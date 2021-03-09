Пьяный водитель с ребенком на руках врезался в бульдозер в Екатеринбурге

ДТП произошло вечером 8 марта на улице Титова.
В машине было еще двое детей и их мама. Когда я увидел аварию, то остановился и подошел к их машине, а потом остановил полицейских, рассказал E1 очевидец.
В ГИБДД сообщили, что обошлось без пострадавших. Предварительно установлено, что водитель был пьян, однако нарушений перевозки детей выявлено не было. Теперь мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.
Напомним, 8 марта под Екатеринбургом столкнулись 10 автомобилей, из-за аварии и образовалась большая пробка.