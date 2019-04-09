Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве барда Новикова
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: a-novikov.ru
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8 мая 2019 года в Арбитражном суде Свердловской области пройдет слушание по иску администрации Екатеринбурга о банкротстве барда Александра Новикова, информирует Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Заявление от мэрии уральской столицы было принято после того, как администрация предоставила дополнительные документы, которые связаны с будущей оплатой вознаграждения финансового управляющего.
Напомним, что 20 марта 2017 года с уральского шансонье по решению суда взысканы более 1 млн 339 тысяч рублей. По заявлению мэрии Екатеринбурга, бард обогащался за счет сбереженной платы за аренду участка на улице Малышева, 38, где находится двухэтажное здание.
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