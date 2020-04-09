В Екатеринбурге девушка оставила грудного ребенка охраннику ТРЦ и скрылась

По словам Горелых, охранник пустил девушку с ребенком в холл ТРЦ погреться. Через некоторое время она сообщила, что пойдет за мужем и попросила мужчину остаться с ребенком. Обратно она не пришла.

Начальник пресс-службы регионального главка отметил, что личность грудничка установлена — это мальчик Ринат, 2019 года рождения. Также установлена личность его матери. Это молодая девушка, 1997 года рождения. Она является местной жительницей. По предварительным данным, официального мужа у нее нет.

Мальчик направлен на лечение в одну из клиник города. Предварительно у него диагностировано общее переохлаждение и обморожение стоп первой степени тяжести. Полиция разыскивает мать ребенка.