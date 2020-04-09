В Нижнем Тагиле раскрыта кража автомобиля без аккумулятора и номеров

Автомобиль ВАЗ — 21099, не имевший аккумулятора и государственного регистрационного номера, привлек внимание 18-летних молодых людей, которые решили сдать его в металлолом и на запчасти.

Наталье Бешкаревой удалось по записям камер видеонаблюдения проследить путь украденного транспортного средства, отбуксированного автомобилем ВАЗ — 2106. Потом по камерам удалось зафиксировать лица пассажира и водителя авто, а также установить номера. Подозреваемые были задержаны, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.