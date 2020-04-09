В Нижнем Тагиле раскрыта кража автомобиля без аккумулятора и номеров
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле, благодаря высоким профессиональным навыкам оперативного дежурного АПК «Безопасный город» лейтенанта Натальи Бешкаревой удалось в очень короткие сроки раскрыть преступление, связанное с кражей автомобиля на улице Красная, сообщает пресс-служба муниципального управления МВД России.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Автомобиль ВАЗ — 21099, не имевший аккумулятора и государственного регистрационного номера, привлек внимание 18-летних молодых людей, которые решили сдать его в металлолом и на запчасти.
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Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Наталье Бешкаревой удалось по записям камер видеонаблюдения проследить путь украденного транспортного средства, отбуксированного автомобилем ВАЗ — 2106. Потом по камерам удалось зафиксировать лица пассажира и водителя авто, а также установить номера. Подозреваемые были задержаны, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», выразил личную благодарность Наталье Бешкаревой, отметив высокий профессионализм ее действий.
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