В Нижнем Тагиле из горящей квартиры спасли четверых детей
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле утром 9 мая в доме №58 на улице Фрунзе произошел пожар. До прибытия спасателей сотрудник расположенного на первом этаже дома магазина эвакуировал из квартиры четверых детей, а полицейский сдерживал огонь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
В надзорном ведомстве опровергли информацию о спасении детей посторонними людьми, сказав, что из квартиры их вывел находящийся вместе с ними взрослый, сообщает информагентство «Все новости».
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
По информации ГУ МЧС по региону, огонь повредил домашнее имущество, площадь возгорания пожара составила 4 кв. м. От тушения возгорания стекающая по наружной стене вода попала в магазин сантехники и причинила незначительный ущерб.
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