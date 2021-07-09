На месте обнаруженных останков за ДК «Юбилейный» в Тагиле будут проведены раскопки

Мы выезжаем на место с сотрудниками музея, более точная картина станет ясна после изучения местности,сообщил TagilCity.ru Чаиркин Сергей Евгеньевич, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.
Напомним, 8 июля 2021 года в Нижнем Тагиле во время реконструкционных работ на месте захоронения была найдена мраморная плита. Предположительно, находка является старинным фамильным склепом Демидовых — известных уральских промышленников.
Работу на объекте рабочие временно прекратили, так как точных данных о захоронении пока нет.