На месте обнаруженных останков за ДК «Юбилейный» в Тагиле будут проведены раскопки

За ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будут проводиться археологические раскопки, чтобы понять, кто там захоронен.

Мы выезжаем на место с сотрудниками музея, более точная картина станет ясна после изучения местности,сообщил TagilCity.ru Чаиркин Сергей Евгеньевич, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. Напомним, 8 июля 2021 года в Нижнем Тагиле во время реконструкционных работ на месте захоронения была найдена мраморная плита. Предположительно, находка является старинным фамильным склепом Демидовых — известных уральских промышленников. Работу на объекте рабочие временно прекратили, так как точных данных о захоронении пока нет. Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле

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