На месте обнаруженных останков за ДК «Юбилейный» в Тагиле будут проведены раскопки

На месте обнаруженных останков за ДК «Юбилейный» в Тагиле будут проведены раскопки
На месте обнаруженных останков за ДК «Юбилейный» в Тагиле будут проведены раскопки
Сегодня, 15:45ПроисшествияФото: TagilCity.ru
За ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будут проводиться археологические раскопки, чтобы понять, кто там захоронен.

Мы выезжаем на место с сотрудниками музея, более точная картина станет ясна после изучения местности,сообщил TagilCity.ru Чаиркин Сергей Евгеньевич, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.

Напомним, 8 июля 2021 года в Нижнем Тагиле во время реконструкционных работ на месте захоронения была найдена мраморная плита. Предположительно, находка является старинным фамильным склепом Демидовых — известных уральских промышленников.

Работу на объекте рабочие временно прекратили, так как точных данных о захоронении пока нет.

Сюжеты:
Склеп Демидовых Нижний ТагилЭксклюзив
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