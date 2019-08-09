Петербурженка получила срок за мошенничество в Екатеринбурге

В 2012 году женщина взяла кредит под залог собственной квартиры. После внесения двух платежей она прекратила оплату, за что банк забрал ее жилье.

Однако женщина в апреле 2016 года смогла продать находящуюся в залоге у банка квартиру за 6,6 млн рублей. Потерпевшим оказался военнослужащий, который приобрел жилье на предоставленную ему субсидию.