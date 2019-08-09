Петербурженка получила срок за мошенничество в Екатеринбурге
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге вынесли приговор 55-летней жительнице Санкт-Петербурга. Ее признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2012 году женщина взяла кредит под залог собственной квартиры. После внесения двух платежей она прекратила оплату, за что банк забрал ее жилье.
Однако женщина в апреле 2016 года смогла продать находящуюся в залоге у банка квартиру за 6,6 млн рублей. Потерпевшим оказался военнослужащий, который приобрел жилье на предоставленную ему субсидию.
Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд приговорил ее к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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