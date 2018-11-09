Тагильчанин задержан по подозрению в краже имущества у пенсионерки на 10 тысяч рублей

8 ноября с 00:30 до 10:00 из квартиры пожилой женщины на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле было похищено имущество на сумму 10 тысяч рублей. Пострадавшая пенсионерка 1960 года рождения обратилась в полицию.