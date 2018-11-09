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Тагильчанин задержан по подозрению в краже имущества у пенсионерки на 10 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин задержан по подозрению в краже имущества у пенсионерки на 10 тысяч рублей

Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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