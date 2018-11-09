Тагильчанин задержан по подозрению в краже имущества у пенсионерки на 10 тысяч рублей
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в совершении хищения имущества пенсионерки на сумму 10 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 ноября с 00:30 до 10:00 из квартиры пожилой женщины на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле было похищено имущество на сумму 10 тысяч рублей. Пострадавшая пенсионерка 1960 года рождения обратилась в полицию.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой, которым удалось задержать подозреваемого в данном преступлении. Им оказался неработающий молодой человек 1997 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РВ, информирует «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей