В Екатеринбурге рабочий стройки на воинской части сорвался с высоты и впал в кому

По словам его дочери Оксаны, Сергей Горлов по трудовому договору слесарь. Почему он работал на высоте без экипировки и каски неизвестно.

Мне объяснили, что он поднимался, в этот момент поскользнулся, сорвался и упал на асфальт. У него черепно-мозговая травма, его оперировали в течение трех часов, но пока нет никаких прогнозов, говорит Оксана.