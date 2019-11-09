В Екатеринбурге рабочий стройки на воинской части сорвался с высоты и впал в кому
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина сорвался с высоты двух метров и получил черепно-мозговую травму. На данный момент он находится в коме, сообщает E1.
По словам его дочери Оксаны, Сергей Горлов по трудовому договору слесарь. Почему он работал на высоте без экипировки и каски неизвестно.
Мне объяснили, что он поднимался, в этот момент поскользнулся, сорвался и упал на асфальт. У него черепно-мозговая травма, его оперировали в течение трех часов, но пока нет никаких прогнозов, говорит Оксана.
В воинской части опровергли слова Оксаны, но комментарии давать не стали.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей