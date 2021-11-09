Повар и зэк покупали гаджеты по чужим банковским картам в Свердловской области

Двое мошенников обманным путем получали доступ к данным банковских карт уральцев и покупали за чужой счет бытовую технику и гаджеты. Правоохранители Свердловской области расследовали дело и передали материалы в суд.

25-летний повар и отбывающий наказание за наркотики 36-летний уралец — оба из Екатеринбурга, некоторое время обманывали потерпевших, представляясь по телефону сотрудниками московского банка. Их целью были личные данные и банковские реквизиты пластиковых карт граждан, с помощью которых мошенники покупали в магазинах дорогую технику и с целью сбыта, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД области установили 12 потерпевших, среди них есть медработники, пенсионеры, воспитатель детсада, вахтовики и другие. Повар ездил на БМВ третий серии,рассказал Горелых. По его словам, первый обвиняемый, находящийся на свободе (повар) предстал перед судом Москвы, он уже погасил большую часть причиненного ущерба потерпевшим. А вот второй обвиняемый, находящийся в колонии Свердловской области, «строил из себя бывалого» и на контакт со следствием не шел. Его дело будет рассматриваться в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, о ходе процесса правоохранители сообщат дополнительно. Напомним, жители Свердловской области, в основном, пенсионеры, все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются сотрудниками «МВД, ФСБ или Центробанка РФ» и обманом заставляют потерпевших переводить на их счета все сбережения. Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге

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