Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

На Урале на перевале пропала группа туристов из Москвы. Они не вернулись в назначенное время.

Группа должна была уехать в восемь утра, однако не вернулась и связи с ней нет, пишет E1. По словам источника издания, восемь туристов приехали на перевал, чтобы почтить память погибшей там группы в 1959 году. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на перевале Дятлова на данный момент зарегистрировано три группы. Они все находятся на связи. О пропаже людей сообщений не поступало. Собеседник издания уточнил, что если группа не выйдет на связь в ближайшее время, то на ее поиски будут направлены спасатели.

