Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

Сегодня, 10:12ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале на перевале пропала группа туристов из Москвы. Они не вернулись в назначенное время.

Группа должна была уехать в восемь утра, однако не вернулась и связи с ней нет, пишет E1.

По словам источника издания, восемь туристов приехали на перевал, чтобы почтить память погибшей там группы в 1959 году.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на перевале Дятлова на данный момент зарегистрировано три группы. Они все находятся на связи. О пропаже людей сообщений не поступало.

Собеседник издания уточнил, что если группа не выйдет на связь в ближайшее время, то на ее поиски будут направлены спасатели.

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