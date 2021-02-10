Группа московских туристов пропала на перевале Дятлова

Группа должна была уехать в восемь утра, однако не вернулась и связи с ней нет, пишет E1.
По словам источника издания, восемь туристов приехали на перевал, чтобы почтить память погибшей там группы в 1959 году.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на перевале Дятлова на данный момент зарегистрировано три группы. Они все находятся на связи. О пропаже людей сообщений не поступало.
Собеседник издания уточнил, что если группа не выйдет на связь в ближайшее время, то на ее поиски будут направлены спасатели.