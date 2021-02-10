Заснул с сигаретой: в Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Заснул с сигаретой: в Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Сегодня, 13:03ПроисшествияPhoto: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось утром 10 февраля. Вызов поступил на пульт оператора в 07.52. На 11 этаже многоквартирного дома загорелась квартира на площади пять квадратных метров.

К тушению были привлечены четыре пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС. Спасатели вывели из здания шестерых детей и 14 взрослых. Газоспасательные маски потребовались для спасения 12 жителей.

В 08.41 открытое горение было ликвидировано. При пожаре скончался 49-летний мужчина.

В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что по факту гибели местного жителя организована проверка. Тело направлено на вскрытие. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. По предварительной информации, мужчина не потушил сигарету и заснул.

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле местный житель уснул с непотушенной сигаретой и устроил пожар. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарную бригаду.

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