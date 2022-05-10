Два дома, баня и барак сгорели за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде

Два дома, баня и барак сгорели за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде
Два дома, баня и барак сгорели за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки произошло три пожара в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округ. Сгорели два дома, постройки, баня и нежилой барак.

Два частных дома и надворные постройки загорелись в поселке Горбуново днем 9 мая. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на строения соседнего участка, вследствие чего сгорела баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Местные жители рассказали, что в сгоревших домах уже много лет никто не живет. По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ночью 10 мая пожар площадью 40 квадратных метров возник в СПК «Лесной». Пламя уничтожило баню и надворные постройки. В день, когда произошло возгорание, хозяин топил баню. Семья легла вечером спать, а проснулась от стука соседей в окна, которые сообщили о том, что у них пожар. Хозяева пытались потушить огонь сами, но не смогли. Вызванные сотрудники МЧС сумели ликвидировать пожар. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Петрокаменское огонь начался ранним утром 10 мая, в результате которого сгорел двухэтажный нежилой барак. Площадь пожара — 6 квадратных метров. Пострадали домашние вещи в комнате, которая находится на втором этаже. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку по всем трем пожарам.

Напомним, 9 мая 2022 года в поселке под Верхней Пышмой загорелись отходы пиломатериалов, после чего пламя перешло на три частных жилых дома. Площадь пожара — 800 квадратных метров.

Сюжеты:
ГГО и пригородНижний Тагил
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