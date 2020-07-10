В Екатеринбурге утром произошли ДТП с участием автомобилей ДПС и Росгвардии

Первая авария произошла в 6.30 на перекрестке улиц Монтажников и Расточной. Произошло столкновение «Лады Приоры», которая принадлежит ДПС, и «ГАЗели». Как пишет Znak со ссылкой на ОГИБДД по Екатеринбургу, в инциденте пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.

Еще одна авария произошла на улице Софьи Перовской. Там автомобиль Рогвардии столкнулся с другой легковой машиной. Оба транспортных средства получили повреждения.

ДТП с автомобилем Росгвардии Фото: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте

Как сообщили изданию в Росгвардии, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства на данный момент выясняются сотрудниками ГИБДД, а также назначена судебная проверка.