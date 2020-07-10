В Екатеринбурге утром произошли ДТП с участием автомобилей ДПС и Росгвардии
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
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В Екатеринбурге за сегодняшнее утро произошло два ДТП, участниками которых стали автомобили ДПС и Росгвардии. Фото с попавшими в аварию машинами появилось в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Первая авария произошла в 6.30 на перекрестке улиц Монтажников и Расточной. Произошло столкновение «Лады Приоры», которая принадлежит ДПС, и «ГАЗели». Как пишет Znak со ссылкой на ОГИБДД по Екатеринбургу, в инциденте пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.
Еще одна авария произошла на улице Софьи Перовской. Там автомобиль Рогвардии столкнулся с другой легковой машиной. Оба транспортных средства получили повреждения.
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ДТП с автомобилем Росгвардии
Фото: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
Как сообщили изданию в Росгвардии, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства на данный момент выясняются сотрудниками ГИБДД, а также назначена судебная проверка.
Вчера вечером в результате столкновения автомобилей "ЗАЗ" и "Лифан" пострадал восьмилетний ребенок.
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