В центре Нижнего Тагила из-за горящего мусора из дома эвакуировали 12 жильцов
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Сегодня днем в Нижнем Тагиле в пятнадцатиэтажном доме в центре города произошел пожар, из-за которого было эвакуировано 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13.24. На место прибыли семь пожарных на трех единицах спецтехники.
Спасателями из здания было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо детей. Пожар был потушен за две минуты. Его площадь составила один квадратный метр.
Прошедшей ночью в городе горел «ВАЗ-2112». В результате пожара у автомобиля был поврежден багажник.
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