В центре Нижнего Тагила из-за горящего мусора из дома эвакуировали 12 жильцов

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13.24. На место прибыли семь пожарных на трех единицах спецтехники.

Спасателями из здания было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо детей. Пожар был потушен за две минуты. Его площадь составила один квадратный метр.