76-летний пенсионер почти сутки провел в лесу в Свердловской области

76-летний пенсионер Балуков Михаил Евсеевич, пропавший 8 августа на станции Азиатской Кушвинского района Свердловской области, был обнаружен 9 августа около 12:00.

Поисковики рассказали, что пожилой мужчина находился недалеко от дома в лесу.

Там брод был. Из-за дождя стал непроходимым. Можно было только на технике проехать, рассказал один из членов поискового отряда.

Выяснилось, что пенсионер отправился за грибами, когда еще не было дождя, поэтому он легко перебрался на поляну вброд. Во время сбора грибов Михаилу Балукову стало плохо.

Стало плохо с сердцем, отказала нога. Он упал и лежал. Не смог встать, сообщили поисковики.

Родственники пожилого мужчины нашли спецтехнику, чтобы перебраться через затопленный брод, сразу за которым на поляне они обнаружили пропавшего, он был в сознании.