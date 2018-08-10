Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Екатеринбургом

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На трассе между Екатеринбургом и Режем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
Автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург - Таборы, перевозил 40 пассажиров.
Когда сотрудники ДПС прибыли на место, 20 пассажиров самостоятельно на попутном транспорте уже уехали. 10 человек отправили инспекторы на другом автобусе, еще 10 человек ждут попутного транспорта, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Водитель автобуса, пассажиры и очевидцы происшествия сообщили, что на трассе был плотный поток автотранспорта. Автомобиль марки «Волга», следовавший впереди автобуса, пошел на обгон, а затем резко вернулся в свой ряд.
Во избежание столкновения водитель автобуса вывернул руль вправо, вследствие чего и съехал в кювет.
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