Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Екатеринбургом

Автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург - Таборы, перевозил 40 пассажиров.

Когда сотрудники ДПС прибыли на место, 20 пассажиров самостоятельно на попутном транспорте уже уехали. 10 человек отправили инспекторы на другом автобусе, еще 10 человек ждут попутного транспорта, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель автобуса, пассажиры и очевидцы происшествия сообщили, что на трассе был плотный поток автотранспорта. Автомобиль марки «Волга», следовавший впереди автобуса, пошел на обгон, а затем резко вернулся в свой ряд.