Число погибших при взрыве на военном полигоне под Архангельском выросло до пяти
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Количество погибших при взрыве ракеты в Архангельской области выросло до пяти, пострадали три человека, сообщает ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило о двух погибших и шести пострадавших.
Известно, что сотрудники Росатома проверяли изотопные источники питания в двигательной установке ракеты, когда произошли возгорание и взрыв.
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