В Нижнем Тагиле мужчина ранил ножом супругу-продавщицу в подсобке магазина

Установлено, что 46-летняя женщина была на рабочем месте и спустилась в подсобное помещение, куда к ней заявился ее 50-летний супруг, находившийся в нетрезвом состоянии, который устроил скандал. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом по руке, женщина успела убежать и позвать на помощь, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.