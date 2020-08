В Нижнем Тагиле мужчина ранил ножом супругу-продавщицу в подсобке магазина

В Нижнем Тагиле мужчина с ножом напал на продавщицу в магазине на улице Первомайская, 54, сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», 50-летний мужчина напал на свою супругу в ходе конфликта. Установлено, что 46-летняя женщина была на рабочем месте и спустилась в подсобное помещение, куда к ней заявился ее 50-летний супруг, находившийся в нетрезвом состоянии, который устроил скандал. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом по руке, женщина успела убежать и позвать на помощь, рассказали TagilCity.ru в ведомстве. На данный момент пострадавшая была госпитализирована. Полученное ей колото-резанное ранение в предплечье оказалось на проникающим. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Подозреваемый скрылся с места происшествия. На данный момент его разыскивают сотрудники полиции. Отмечается, что в июле он уже привлекался к ответственности за причинение побоев супруге, а также в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Сотрудники полиции примут все необходимые меры, чтобы избранная ему мера пресечения в виде подписки о невыезде была заменена на арест, сообщают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на улице Гвардейской в ходе конфликта между двумя компаниями был убит молодой мужчина. Подозреваемому, 52-летнему мужчине, грозит до 15 лет лишения свободы.

